Order of play for Wimbledon today: Day three court times
Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, and Novak Djokovic all in action at All England Club
Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, and Novak Djokovic are all in action on Day Three of Wimbledon 2026, with little British interest left at SW19 after a brutal opening series of matches.
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Cameron Norrie lost his first-round match while Jack Draper and Emma Raducanu both pulled out of the All England Club before play began on Monday, both with injuries.
Other first-round defeats have left Katie Swan as the only Brit left in the women's draw, while Jan Choinski, Arthur Fery, and Jacob Fearnley are home hopes in the men's side.
Serena Williams is also out, the 44-year-old losing in three close sets to Maya Joint on Tuesday in her return after four years.
Here is the order of play for day three.
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Order of play for Wimbledon 2026 Day Three: Wednesday, July 1
Centre Court
1.30pm: Jannik Sinner (No 1 seed, Italy) v Nuno Borges (Portugal)
Followed by: Barbora Krejcikova (Czech Republic) v Mirra Andreeva (5 seed, neutral)
Followed by: Stefanos Tsitsipas (Greece) v Novak Djokovic (7, Serbia)
No 1 Court
1pm (scheduled): Aryna Sabalenka (1, neutral) v McCartney Kessler (United States)
Followed by: Solana Sierra (Argentina) v Coco Gauff (7, United States)
Followed by: Felix Auger-Aliassime (3 Canada) v Dino Prizmic (Croatia)
No 2 Court
11am: Anastasia Gasanova (Neutral) v Naomi Osaka (14, Japan)
Not before 12.30pm: Flavio Cobolli (9, Italy) leads Mariano Navone (Argentina) 1-6, 7-6(5), 6-3 to finish
Followed by: Daniel Merida (Spain) v Daniil Medvedev (8, Neutral)
Followed by: Jessica Pegula (4, United States) v Sara Sorribes Tormo (Spain)
Not before 4.30pm: Rafael Jodar (23, Spain) v Pablo Carreno Busta (Spain)
No 3 Court
11am: Soonwoo Kwon (South Korea) v Tommy Paul (21, United States)
Followed by: Karolina Muchova (10, Czech Republic) v Shuai Zhang (China)
Not before 2.30pm: Jesper de Jong (Netherlands) v Joao Fonseca (24, Brazil)
Not before 4.30pm: Belinda Bencic (11, Switzerland) v Xinyu Wang (China)
Court 4
11am: Simone Bolelli & Andrea Vavassori (4, Italy) v Ben Jones & Joshua Paris (Great Britain)
Followed by: Karol Drzewiecki & Kamil Majchrzak (Poland) v Fernando Romboli (Brazil) & John-Patrick Smith (Australia)
Followed by: Tomas Martin Etcheverry & Mariano Kestelboim (Argentina) v Christian Harrison (United States) & Neal Skupski (5, Great Britain)
Court 5
11am: Marcelo Melo (Brazil) & Andres Molteni (Argentina) v Austin Krajicek & Nikola Mektic (14, United States/Croatia)
Followed by: Quentin Halys & Pierre-Hugues Herbert (France) v Mac Kiger & Patrik Trhac (United States)
Followed by: Kevin Krawietz & Tim Puetz (7, Germany) v Gonzalo Escobar (Ecuador) & Reese Stalder (United States)
Court 6
11am: Jakub Paul (Switzerland) & Ryan Seggerman (United States) v Luke Johnson (Great Britain) & Jan Zielinski (Poland)
Followed by: Diego Hidalgo (Ecuador) & Matej Vocel (Czech Republic) v Francisco Cabral (Portugal) & Lucas Miedler (11, Austria)
Followed by: Corentin Moutet & Arthur Reymond (France) v Johannus Monday & Harry Wendelken (Great Britain)
Court 8
11am: Alycia Parks (United States) v Mananchaya Sawangkaew (Thailand)
Not before 12.30pm: Alex Molcan (Slovakia) leads Daniel Altmaier (Germany) 6-4, 3-6, 7-5 to finish
Followed by: David Stevenson & Marcus Willis (Great Britain) v Ariel Behar (Uruguay) & Joe Salisbury (Great Britain)
Followed by: Adam Pavlasek & Patrik Rikl (Czech Republic) v Marcos Giron (United States) & Alejandro Tabilo (Chile)
Court 11
1pm: Rinky Hijikata & Marc Polmans (Australia) v Jakob Schnaitter & Mark Wallner (16, Germany)
Followed by: Maximo Gonzalez (Argentina) & Santiago Gonzalez (Mexico) v Thanasi Kokkinakis (Australia) & Aleksandar Kovacevic (United States)
Court 12
11am: Marton Fucsovics (Hungary) v Learner Tien (16, United States)
Not before 12.30pm: Frances Tiafoe (17, United States) leads Terence Atmane (France) 7-6(6), 6-1, 4-6 to finish
Followed by: Katerina Siniakova (32, Czech Republic) v Nikola Bartunkova (Czech Republic)
Not before 2.30pm: Brandon Nakashima (28, United States) v Jan-Lennard Struff (Germany)
Not before 4.30pm: Tatjana Maria (Germany) v Iva Jovic (16, United States)
Court 14
11am: Hubert Hurkacz (Poland) v Sebastian Ofner (Austria)
Followed by: Dayana Yastremska (Ukraine) v Jessica Bouzas Maneiro (Spain)
Followed by: Shintaro Mochizuki (Japan) v Ethan Quinn (United States)
Court 15
11am: Daniel Evans & Henry Searle (Great Britain) v Hugo Nys (Monaco) & Edouard Roger-Vasselin (9, France)
Followed by: Zeynep Sonmez (Turkey) v Claire Liu (United States)
Followed by: Arthur Rinderknech (25, France) v Martin Damm (United States)
Court 16
11am: Janice Tjen (Indonesia) v Daria Kasatkina (Australia)
Followed by: Roman Safiullin (Neutral) v Botic van de Zandschulp (Netherlands)
Followed by: Harri Heliovaara (Finland) & Henry Patten (1, Great Britain) v Terence Atmane & Luca Sanchez (France)
Followed by: Mariano Navone (Argentina) & Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay) v Julian Cash & Lloyd Glasspool (3, Great Britain)
Court 17
11am: Jelena Ostapenko (Latvia) v Antonia Ruzic (Croatia)
Followed by: Nicolas Mejia (Colombia) v Michael Zheng (United States)
Followed by: Marcelo Arevalo (El Salvador) & Mate Pavic (6, Croatia) v Alexander Bublik (Kazakhstan) & Nick Kyrgios (Australia)