When are the Wimbledon 2026 finals?
Big weekend of tennis coming up...
The culmination of the grass court tennis season is upon us with the Wimbledon 2026 finals all happening this weekend.
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The men's and women's singles finals will be played on Centre Court on Saturday and Sunday, respectively, with the men's semi-finals still to be played on Friday, July 10.
Britain's Arthur Fery will play his last-four match against Alexander Zverev after Novak Djokovic and Jannik Sinner play their semi from 1.30pm today.
The finalists for the women's final have already been decided, with Karolína Muchová and Linda Nosková meeting in an all-Czech Republic affair.
There will also be doubles and mixed doubles finals.
Here is when you can watch the action.
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When are the Wimbledon 2026 finals?
Women's Wimbledon singles final
Saturday, July 11, 1.30pm; Centre Court.
- Karolína Muchová [Czech Republic] v Linda Nosková [Czech Republic]
Men's Wimbledon singles final
Sunday, July 12 — 1.30pm; Centre Court.
- Jannik Sinner [Italy] or Novak Djokovic [Serbia] v Alexander Zverev [Germany] or Arthur Fery [GB]
Women's Wimbledon doubles final
Sunday, July 12: Further details TBC
- Guo Hanyu / Kristina Mladenovic [China / France] or Jiang Xinyu / Xu Yifan [China] v Shuko Aoyama / Liang En-shuo [Japan / Taiwan] or Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [Canada / Brazil]
Men's Wimbledon doubles final
Saturday, July 11: Further details TBC
- Harri Heliövaara / Henry Patten [Finland / Great Britain] v Mate Pavić / Marcelo Arévalo [Croatia / El Salvador]
Wimbledon mixed doubles final
Already played, Thursday, July 9
- Marcelo Arévalo / Jelena Ostapenko [El Salvador / Latvia] def. Storm Hunter / Marc Polmans [Australia] 4-6, 7-5, 6-2
Men's wheelchair doubles final
Saturday, July 11: Further details TBC
- Alfie Hewett / Gordon Reid [Great Britain] v Gustavo Fernández / Tokito Oda [Argentina / Japan]
Women's wheelchair doubles final
Details TBC
- Yui Kamiji / Zhu Zhenzhen [Japan / China] v Li Xiaohui / Wang Ziying [China]