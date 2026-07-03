Wimbledon 2026: Day Five order of play
Every game happening on Friday, July 3, as the top half of the singles draw plays its third-round matches
Naomi Osaka, Jannik Sinner and Novak Djokovic are all in action on Day Five of Wimbledon 2026, with the All England Club having now released its order of play.
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Thousands of fans are expected to descend on SW19 on July 3 for the latest matches, following Arthur Fery becoming the only Brit to reach round three on Thursday.
Katie Swan, Jacob Fearnley, and Jan Choinski all crashed out in the second round of the All England Club, leaving Fery as the sole survivor.
It has been a troublesome week for Brits across the board, with Emma Raducanu and Jack Draper both having pulled out before the tournament began.
Here is the order of play for Day Five.
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Wimbledon 2026 Day Five Order of Play
Centre Court - From 1.30pm
[25] Arthur Rinderknech (FRA) v [7] Novak Djokovic (SRB)
[1] Aryna Sabalenka v Jelena Ostapenko (LAT)
[3] Felix Auger-Aliassime (CAN) v Michael Zheng (USA)
No.1 Court - From 1pm
Daria Kasatkina (AUS) v [14] Naomi Osaka (JPN)
[1] Jannik Sinner (ITA) v Jenson Brooksby (USA)
Claire Liu (USA) v [7] Coco Gauff (USA)
No.2 Court - From 11am
Roman Safiullin v [24] Joao Fonseca (BRA)
[4] Jessica Pegula (USA) v Jessica Bouzas Maneiro (ESP)
Hubert Hurkacz (POL) v [21] Tommy Paul (USA)
No.3 Court - From 11am
[11] Belinda Bencic (SUI) v [19] Anna Kalinskaya
Jan-Lennard Struff (GER) v [8] Daniil Medvedev
[10] Karolina Muchova (CZE) v Mananchaya Sawangkaew (THA)
Court 12 - From 11am
Corentin Moutet (FRA) / Arthur Reymond (FRA) v [3] Julian Cash (GBR) / Lloyd Glasspool (GBR)
[18] Ekaterina Alexandrova v [16] Iva Jovic (USA)
[22] Alejandro Davidovich Fokina (ESP) v Marton Fucsovics (HUN)
Court 18 - From 11am
[1] Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) v Mac Kiger (USA) / Patrik Trhac (USA)
[23] Rafael Jodar (ESP) v Shintaro Mochizuki (JPN)
Nikola Bartunkova (CZE) v Barbora Krejcikova (CZE)
Court 4 - From 11am
Nadiia Kichenok (UKR) / Makoto Ninomiya (JPN) v [16] Asia Muhammad (USA) / Fanny Stollar (HUN)
Jesper de Jong (NED) / Valentin Royer (FRA) v Andrey Golubev (KAZ) / Aleksandr Nedovyesov (KAZ)
Sorana Cirstea (ROU) / Anna Kalinskaya v Anhelina Kalinina (UKR) / Dayana Yastremska (UKR)
Court 5 - From 11am
Ivan Liutarevich / Miguel Reyes-Varela (MEX) v [14] Austin Krajicek (USA) / Nikola Mektic (CRO)
Irina-Camelia Begu (ROU) / Jaqueline Cristian (ROU) v [4] Elise Mertens (BEL) / Shuai Zhang (CHN)
[14] Storm Hunter (AUS) / Caty McNally (USA) v Anna Bondar (HUN) / Magdalena Frech (POL)
Freya Christie (GBR) / Eden Silva (GBR) v Kimberly Birrell (AUS) / Talia Gibson (AUS)
Court 6 - From 11am
McCartney Kessler (USA) / Diana Shnaider v Anastasia Detiuc (CZE) / Irina Khromacheva
Tallon Griekspoor (NED) / Botic van de Zandschulp (NED) v Petr Nouza (CZE) / Neil Oberleitner (AUT)
Elsa Jacquemot (FRA) / Diane Parry (FRA) v Linda Noskova (CZE) / Rebecca Sramkova (SVK)
Court 8 - From 11am
[7] Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER) v Roman Andres Burruchaga (ARG) / Thiago Agustin Tirante (ARG)
Miyu Kato (JPN) / Kamilla Rakhimova (UZB) v [9] Ellen Perez (AUS) / Demi Schuurs (NED)
Xinyu Jiang (CHN) / Yifan Xu (CHN) v Viktorija Golubic (SUI) / Tereza Valentova (CZE)
Yannick Hanfmann (GER) / Jan-Lennard Struff (GER) v Vit Kopriva (CZE) / Filip Pieczonka (POL)
Court 11 - From 11am
[5] Nicole Melichar-Martinez (USA) / Erin Routliffe (NZL) v Marta Kostyuk (UKR) / Elena-Gabriela Ruse (ROU)
Guido Andreozzi (ARG) / Aldila Sutjiadi (INA) v Manuel Guinard (FRA) / Kristina Mladenovic (FRA)
Lucas Miedler (AUT) / Hanyu Guo (CHN) v Andres Molteni (ARG) / Darija Jurak Schreiber (CRO)
Court 14 - From 11am
Jakub Paul (SUI) / Ryan Seggerman (USA) v [5] Christian Harrison (USA) / Neal Skupski (GBR)
John Peers (AUS) / Katie Swan (GBR) v Edouard Roger-Vasselin (FRA) / Laura Siegemund (GER)
[7] Lloyd Glasspool (GBR) / Tereza Mihalikova (SVK) v Kevin Krawietz (GER) / Venus Williams (USA)
Francisco Cabral (POR) / Ellen Perez (AUS) v David Pel (NED) / Lyudmyla Kichenok (UKR)
Court 15 - From 11am
Ignacio Buse (PER) / Marco Trungelliti (ARG) v [11] Francisco Cabral (POR) / Lucas Miedler (AUT)
Luke Johnson (GBR) / Emily Appleton (GBR) v [8] JJ Tracy (USA) / Anna Danilina (KAZ)
[6] Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) v Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
Court 16 - From 11am
[6] Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) v David Stevenson (GBR) / Marcus Willis (GBR)
Caroline Dolehide (USA) / Alycia Parks (USA) v Elena Pridankina / Qianhui Tang (CHN)
Jan Zielinski (POL) / Su-Wei Hsieh (TPE) v Marcus Willis (GBR) / Heather Watson (GBR)
Court 17 - From 11am
Alexa Guarachi (CHI) / Alicja Rosolska (POL) v [2] Gabriela Dabrowski (CAN) / Luisa Stefani (BRA)
Adam Pavlasek (CZE) / Patrik Rikl (CZE) v Rinky Hijikata (AUS) / Marc Polmans (AUS)
[4] Henry Patten (GBR) / Olivia Nicholls (GBR) v Evan King (USA) / Gabriela Dabrowski (CAN)