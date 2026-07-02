Wimbledon 2026: Day Four order of play as four Brits in action in singles
When Katie Swan is playing and the court times of the three remaining British men
Katie Swan, Jan Choinski, Jacob Fearnley and Arthur Fery are all in action as the last Brits standing in the second round of the Wimbledon singles for 2026.
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Emma Raducanu and Jack Draper were both late withdrawals on the eve of the tournament, which reduced the British challenge before Wimbledon had even begun.
And after a testing first round that saw Cameron Norrie and Katie Boulter both lose, Swan was the only British woman to win.
Three British men also made it to the second round with wins on Tuesday, and the four will all be back in action on Thursday, day four of the 2026 grass court grand slam.
Here is when the action will be played out.
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Order of play at Wimbledon 2026 for round four - Thursday, July 2
Centre Court - Play begins at 1:30pm
- Karolina Pliskova (Czech Republic) v [3] Iga Swiatek (Poland)
- Matteo Berrettini (Italy) v [20] Arthur Fils (France)
- Caty McNally (United States) v [2] Elena Rybakina (Kazakhstan)
No.1 Court - Play begins at 1pm
- Katie Swan (Great Britain) v [26] Madison Keys (United States)
- Valentin Royer (France) v [2] Alexander Zverev (Germany)
- [15] Jakub Mensik (Czech Republic) v Grigor Dimitrov (Bulgaria)
- No.2 Court - Play begins at 11am
- [6] Taylor Fritz (United States) v Patrick Kypson (United States)
- Not Before 12:30pm: Pablo Carreno Busta (Spain) v [23] Rafael Jodar (Spain) To Finish 6-3 3-6 6-1 1-2
- [6] Amanda Anisimova (United States) v Sofia Kenin (United States)
- Not Before 2:30pm: [17] Frances Tiafoe (United States) v Jan Choinski (Great Britain)
- Not Before 4:30pm: [13] Jasmine Paolini (Italy) v Viktorija Golubic (Switzerland)
No.3 Court - Play begins at 11am
- [5] Alex de Minaur (Australia) v Adrian Mannarino (France)
- [29] Alexandra Eala (Philippines) v Maya Joint (Australia)
- James Duckworth (Australia) v [9] Flavio Cobolli (Italy)
- Camila Osorio (Colombia) v [9] Linda Noskova (Czech Republic)
Court 12 - Play begins at 11am
- [15] Diana Shnaider v Liudmila Samsonova
- Not Before 12:30pm: [28] Brandon Nakashima (United States) v Jan-Lennard Struff (Germany) To Finish 6-4 6-7(6) 6-7(5) 7-6(6)
- Jacob Fearnley (Great Britain) v Jaume Munar (Spain)
- [17] Sorana Cirstea (Romania) v Kimberly Birrell (Australia)
- Kyrian Jacquet (France) v [10] Alexander Bublik (Kazakhstan)
Court 18 - Play begins at 11am
- Arthur Fery (Great Britain) v Otto Virtanen (Finland)
- Anna Blinkova v [12] Marta Kostyuk (Ukraine)
- [13] Jiri Lehecka (Czech Republic) v Alex Molcan (Slovakia)
Court 4 - Play begins at 11am
- [3] Anna Danilina (Kazakhstan) / Aleksandra Krunic (Serbia) v Leylah Fernandez (Canada) / Yulia Putintseva (Kazakhstan)
- Yuliia Starodubtseva (Ukraine) / Peyton Stearns (United States) v Isabelle Haverlag (Netherlands) / Panna Udvardy (Hungary)
- [15] Sander Arends (Netherlands) / David Pel (Netherlands) v Tallon Griekspoor (Netherlands) / Botic van de Zandschulp (Netherlands)
- Yannick Hanfmann (Germany) / Jan-Lennard Struff (Germany) v Vit Kopriva (Czech Republic) / Filip Pieczonka (Poland)
Court 5 - Play begins at 11am
- Robert Galloway (United States) / John Peers (Australia) v [2] Marcel Granollers (Spain) / Horacio Zeballos (Argentina)
- Ivan Liutarevich / Miguel Reyes-Varela (Mexico) v Benjamin Bonzi (France) / Arthur Rinderknech (France)
- [13] Sadio Doumbia (France) / Fabien Reboul (France) v Vasil Kirkov (United States) / Bart Stevens (Netherlands)
- [1] Katerina Siniakova (Czech Republic) / Taylor Townsend (United States) v Hao-Ching Chan (Taiwan) / Clara Tauson (Denmark)
Court 6 - Play begins at 11am
- Andre Goransson (Sweden) / Evan King (United States) v Petr Nouza (Czech Republic) / Neil Oberleitner (Austria)
- [13] Shuko Aoyama (Japan) / En-Shuo Liang (Taiwan) v Jessica Bouzas Maneiro (Spain) / Zeynep Sonmez (Turkey)
- Roman Andres Burruchaga (Argentina) / Thiago Agustin Tirante (Argentina) v Raphael Collignon (Belgium) / Dino Prizmic (Croatia)
- Nikola Bartunkova (Czech Republic) / Alexandra Eala (Philippines) v [8] Sofia Kenin (United States) / Jelena Ostapenko (Latvia)
Court 7 - Play begins at 11am
- [10] Theo Arribage (France) / Albano Olivetti (France) v Orlando Luz (Brazil) / Rafael Matos (Brazil)
- Eudice Chong (Hong Kong) / Anastasia Tikhonova v Elisabetta Cocciaretto (Italy) / Ann Li (United States)
- [12] Robert Cash (United States) / JJ Tracy (United States) v Nicolas Barrientos (Colombia) / Nuno Borges (Portugal)
- Campinas Neel (Estonia) / Giuliana Olmos (Mexico) v Eri Hozumi (Japan) / Fang-Hsien Wu (Taiwan)
Court 8 - Play begins at 11am
- N.Sriram Balaji (India) / Marcelo Demoliner (Brazil) v Sander Gille (Belgium) / Sem Verbeek (Netherlands)
- [10] Hanyu Guo (China) / Kristina Mladenovic (France) v Jodie Burrage (Great Britain) / Mika Stojsavljevic (Great Britain)
- Alicia Dudeney (Great Britain) / Mimi Xu (Great Britain) v Su-Wei Hsieh (Taiwan) / Xinyu Wang (China)
- Jesika Maleckova (Czech Republic) / Miriam Skoch (Czech Republic) v [12] Tereza Mihalikova (Slovakia) / Olivia Nicholls (Great Britain)
Court 10 - Play begins at 11am
- Constantin Frantzen (Germany) / Robin Haase (Netherlands) v Ray Ho (Taiwan) / Hendrik Jebens (Germany)
- [11] Lyudmyla Kichenok (Ukraine) / Desirae Krawczyk (United States) v Oleksandra Oliynykova (Ukraine) / Renata Zarazua (Mexico)
- Jean-Julien Rojer (Netherlands) / Theodore Winegar (United States) v Yuki Bhambri (India) / Michael Venus (New Zealand)
- Anastasia Potapova (Austria) / Lilli Tagger (Austria) v Marie Bouzkova (Czech Republic) / Sara Sorribes Tormo (Spain)
Court 11 - Play begins at 11am
- Darija Jurak Schreiber (Croatia) / Antonia Ruzic (Croatia) v [15] Ulrikke Eikeri (Norway) / Quinn Gleason (United States)
- Ignacio Buse (Peru) / Marco Trungelliti (Argentina) v Marton Fucsovics (Hungary) / Fabian Marozsan (Hungary)
- Magali Kempen (Belgium) / Alexandra Panova v Iva Jovic (United States) / Magda Linette (Poland)
- Pablo Carreno Busta (Spain) / Jaume Munar (Spain) v [8] Guido Andreozzi (Argentina) / Manuel Guinard (France)
Court 14 - Play begins at 11am
- Gabriel Diallo (Canada) v Lorenzo Sonego (Italy)
- [19] Karen Khachanov v Yannick Hanfmann (Germany)
- [25] Elise Mertens (Belgium) v Maria Timofeeva (Uzbekistan)
Court 15 - Play begins at 11am
- Daria Snigur (Ukraine) v Leolia Jeanjean (France)
- Zizou Bergs (Belgium) v Jaime Faria (Portugal)
- Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) v Maria Sakkari (Greece)
- Ekaterina Alexandrova / Maya Joint (Australia) v Veronika Erjavec (Slovenia) / Petra Marcinko (Croatia)
Court 16 - Play begins at 11am
- Tyra Caterina Grant (Italy) v [21] Marie Bouzkova (Czech Republic)
- Mariam Bolkvadze (Georgia) v Ashlyn Krueger (United States)
- Quentin Halys (France) v Marcos Giron (United States)
- Madeleine Brooks (Great Britain) / Amelia Rajecki (Great Britain) v [7] Laura Siegemund (Germany) / Vera Zvonareva
Court 17 - Play begins at 11am
- [23] Emma Navarro (United States) v Oksana Selekhmeteva (Spain)
- Zachary Svajda (United States) v Kamil Majchrzak (Poland)
- Harriet Dart (Great Britain) / Maia Lumsden (Great Britain) v Aldila Sutjiadi (Indonesia) / Janice Tjen (Indonesia)
- Katarzyna Piter (Poland) / Anna Siskova (Czech Republic) v Katie Boulter (Great Britain) / Heather Watson (Great Britain)