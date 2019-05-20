European Elections: West Midlands Candidates

20 May 2019, 07:06

Ballot box
Ballot box. Picture: PA

Here are the candidates for the West Midlands for the European Elections 2019.

7 seats available. Currently 3 elected as Ukip, 2 Labour, 2 Conservative

Brexit Party
Rupert Lowe
Martin Daubney
Andrew Kerr
Vishal Khatri
Nikki Page
Laura Mann Kevehazi
Katharine Harborne

Change UK
Stephen Dorrell
Charlotte Gath
Peter Wilding
Amrik Kandola
Joanna McKenna
Victor Odusanya
Lucinda Empson

Conservatives
Anthea McIntyre
Daniel Dalton
Suzanne Webb
Meirion Jenkins
Alexander Phillips
Mary Noone
Ahmed Ejaz

Greens
Ellie Chowns
Diana Toynbee
Paul Woodhead
Julian Dean
Louis Stephen
Helen Heathfield
Kefentse Dennis

Labour
Neen Gill
Sion Simon
Julia Buckley
Ansar Ali Khan
Zarah Sultana
Samuel Hennessy
Liz Clements

Liberal Democrats
Phil Bennion
Ade Adeyemo
Jeanie Falconer
Jenny Wilkinson
Jennifer Eileen Gray
Lee Dargue
Beverley Nielsen

Ukip
Ernie Warrender
Paul Williams
Graham Eardley
Paul Allen
Nigel Ely
Joe Smyth
Derek Bennett

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