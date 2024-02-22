Revealed: Full list of new 2024 registrations banned by the DVLA

22 February 2024, 19:33 | Updated: 22 February 2024, 19:34

Hundreds of banned number plates have been revealed
Hundreds of banned number plates have been revealed. Picture: Alamy
Kieran Kelly

By Kieran Kelly

Every year, the DVLA reveals a fresh list of banned number plates in the UK as more and more new cars pass through production and onto the roads.

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New number plates can be added by the DVLA, but so far, for '24' registrations, a total of 334 plates have been banned.

This includes the likes of 'GB24 WAR', 'EU24 UKR', and 'FA42 NNY'.

For a comprehensive list of banned number plates in the UK, see below.

Read More: Mobile phones to be banned in 'all schools in England' as Keegan vows to 'give teachers tools they need'

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Full list of banned number plates in the UK

'Kiss me' Car number plate in London
'Kiss me' Car number plate in London. Picture: Alamy

**24 MBO

GB24 UKR

UA24 OLE

AA24 HLE

KN24 FED

YE24 DTH

BA24 TDS

LE24 ZER

YS24 CST

EU24 OFF

NO24 CO

PUA24 BFK

**24 NAL

GB24 WAR

UA24 RYN

AA24 LAH

KN24 FER

YE24 RUS

BA24 TRD

LE24 ZRR

AA24 CST

EU24 OMB

NO24 FUZ

AA24 BFU

**24 NUS

GG24 SED

UA24 YAN

AA24 OLE

KN24 FES

YE24 UKR

BA24 TUD

LE24 ZRS

UB24 CST

EU24 RUS

NO24 LEZ

UA24 BFU

**24 RSE

GG24 SSD

UD24 UNK

AA24 RYN

KN24 FEU

YE24 WAR

BL24 JOB

LE24 ZZA

BB24 CST

EU24 SHT

NO24 RUS

AA24 BGO

*A24 HLE

NO24 UKR

UK24 UKR

AA24 YAN

RR24 PEX

YS24 DTH

BL24 WJB

SH24 GYT

FK24 GED

EU24 UKR

SL24 GSS

UA24 BGO

*C24 ASH

OR24 ASM

UN24 RUS

AR24 YAN

RR24 PEY

YS24 WAR

BO24 LOC

SH24 TTS

GB24 GED

EU24 WAR

SL24 GYY

AA24 BNO

*D24 UGD

OR24 SMS

UN24 UKR

AS24 BOY

RU24 UKR

FK24 CST

BO24 LOK

SH24 TED

RU24 GED

FA24 NNY

SL24 GZZ

UA24 BNO

*D24 UGG

OR24 SMZ

UP24 RUS

AS24 FKU

SC24 OTE

GB24 CST

BO24 LOX

SH24 TDD

UA24 GED

FF24 NGE

SL24 SHH

AA24 BSS

*D24 UGS

PE24 RVT

UA24 BSS

AS24 FUL

SC24 OTM

CC24 PPY

BW24 NKY

SH24 TTT

FF24 ART

FK24 RUS

SL24 SSH

FF24 GGT

*D24 UGY

PE24 VRT

AA24 BZZ

AS24 FWC

SC24 TUM

0C24 PSS

BY24 RUS

SH24 TTY

AF24 ART

FK24 UKR

SP24 SSS

UF24 GGT

*D24 UGZ

PS24 CHO

UA24 BZZ

AS24 GAY

SH24 ATZ

CC24 PSS

BY24 UKR

SH24 TTZ

UF24 ART

FL24 NGE

SP24 STC

AF24 GGY

*D24 UNK

PU24 SAY

AB24 STD

AS24 HLE

SH24 GED

CC24 PYY

CO24 ONA

SH24 TZZ

AF24 RTD

GA24 ASH

SP24 STK

FF24 GGY

*S24 MBO

PU24 SUX

BB24 STD

AS24 HOL

SH24 GER

CC24 PZZ

CO24 RNA

SK24 NKK

UF24 RTD

GA24 SED

SP24 ZES

UF24 GGY

*W24 NKR

RE24 ARD

UB24 STD

AS24 OLE

SH24 GGD

BL24 CKY

EU24 BAD

SK24 NKS

FF24 RTD

GA24 SSD

SP24 ZZY

UF24 GOT

*W24 NKS

RE24 TAD

OB24 STD

AW24 NKY

SH24 GGS

GA24 OUT

EU24 BOM

SK24 NKY

AF24 RTS

GB24 BAD

SP24 ZZZ

AF24 GTS

RR24 PE*

RE24 TRD

CC24 PDD

BA24 TAD

SH24 GGY

HA24 SSS

EU24 FWC

SK24 NKZ

UF24 RTS

GB24 BOM

ST24 ABB

FF24 GTS

GB24 DED

RR24 PED

CC24 PPD

GO24 BCK

SH24 GHM

HA24 SSU

KN24 FEX

SK24 NNK

FF24 RTS

LE24 ZZR

ST24 ABS

UF24 GTS

GB24 DWN

RR24 PER

0C24 PPS

GO24 HEL

SH24 GHR

ST24 PON

LE24 BOO

SL24 GGS

AF24 RTZ

MG24 RUS

ST24 BBB

AF24 GTT

GB24 FKT

RR24 PES

CC24 PPS

GO24 HLL

SH24 GNN

TR24 NNY

LE24 BOS

SL24 GGY

UF24 RTZ

MG24 UKR

ST24 BBR

FF24 GTT

GB24 GNG

RR24 PEU

0C24 PPX

GO24 PRC

SH24 GUU

TY24 NNY

LE24 BOZ

SL24 GGZ

FF24 RTZ

MO24 EST

ST24 BBS

UF24 GTT

GB24 GUN

ST24 BER

CC24 PPX

GO24 PRK

UP24 UKR

WA24 RAB

LE24 RRS

HH24 CST

AF24 GAT

MU24 DER

UK24 GED

AF24 GTZ

GB24 HTR

ST24 BRS

BC24 PPY

GO24 RUS

US24 WAR

WA24 RMS

LE24 RSS

RU24 CST

FF24 GAT

MU24 DRS

UR24 GED

FF24 GTZ

GB24 KLL

ST24 BRZ

UC24 PPY

GO24 SHT

WA24 RUS

WA24 RMY

LE24 ZAA

UA24 CST

UF24 GAT

MU24 ERR

US24 GED

UF24 GTZ

GB24 KLR

TE24 ROR

0C24 PPY

GO24 UKR

WA24 UKR

YA24 DYY

LE24 ZAR

UK24 CST

AF24 GGT

MU24 ERS

UU24 GED

AF24 GUT

GB24 KLST

O24 ERR

FF24 GUT

GO24 WAR

WE24 APE

UF24 GUT

LE24 ZAS

UR24 CST

HH24 ATE

MU24 ERU

YE24 GED

UH24 ATE

GB24 MOB

TO24 ERS

HH24 TED

GR24 OPE

WW24 NKZ

UH24 TED

LE24 ZAY

US24 CST

HH24 TER

MU24 ERZ

YS24 GED

UH24 TER

GB24 RUS

TO24 ERZ

HH24 TES

HO24 CST

YA24 DE

EUH24 TES

LE24 ZAZ

UU24 CST

HH24 TEU

NA24 TZE

AA24 GED

UH24 TEU

GB24 SHT

TO24 RAH

HH24 TEX

JY24 HAD

YA24 DYS

UH24 TEX

LE24 ZBO

YE24 CST

HH24 TEZ

NA24 TZY

AA24 BFK

UH24 TEZ

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