Iain Dale 7pm - 10pm
Revealed: Full list of new 2024 registrations banned by the DVLA
22 February 2024, 19:33 | Updated: 22 February 2024, 19:34
Every year, the DVLA reveals a fresh list of banned number plates in the UK as more and more new cars pass through production and onto the roads.
Listen to this article
Loading audio...
New number plates can be added by the DVLA, but so far, for '24' registrations, a total of 334 plates have been banned.
This includes the likes of 'GB24 WAR', 'EU24 UKR', and 'FA42 NNY'.
For a comprehensive list of banned number plates in the UK, see below.
Read More: Mobile phones to be banned in 'all schools in England' as Keegan vows to 'give teachers tools they need'
Read More: Train drivers at five operators vote to continue strike action for six months
Full list of banned number plates in the UK
**24 MBO
GB24 UKR
UA24 OLE
AA24 HLE
KN24 FED
YE24 DTH
BA24 TDS
LE24 ZER
YS24 CST
EU24 OFF
NO24 CO
PUA24 BFK
**24 NAL
GB24 WAR
UA24 RYN
AA24 LAH
KN24 FER
YE24 RUS
BA24 TRD
LE24 ZRR
AA24 CST
EU24 OMB
NO24 FUZ
AA24 BFU
**24 NUS
GG24 SED
UA24 YAN
AA24 OLE
KN24 FES
YE24 UKR
BA24 TUD
LE24 ZRS
UB24 CST
EU24 RUS
NO24 LEZ
UA24 BFU
**24 RSE
GG24 SSD
UD24 UNK
AA24 RYN
KN24 FEU
YE24 WAR
BL24 JOB
LE24 ZZA
BB24 CST
EU24 SHT
NO24 RUS
AA24 BGO
*A24 HLE
NO24 UKR
UK24 UKR
AA24 YAN
RR24 PEX
YS24 DTH
BL24 WJB
SH24 GYT
FK24 GED
EU24 UKR
SL24 GSS
UA24 BGO
*C24 ASH
OR24 ASM
UN24 RUS
AR24 YAN
RR24 PEY
YS24 WAR
BO24 LOC
SH24 TTS
GB24 GED
EU24 WAR
SL24 GYY
AA24 BNO
*D24 UGD
OR24 SMS
UN24 UKR
AS24 BOY
RU24 UKR
FK24 CST
BO24 LOK
SH24 TED
RU24 GED
FA24 NNY
SL24 GZZ
UA24 BNO
*D24 UGG
OR24 SMZ
UP24 RUS
AS24 FKU
SC24 OTE
GB24 CST
BO24 LOX
SH24 TDD
UA24 GED
FF24 NGE
SL24 SHH
AA24 BSS
*D24 UGS
PE24 RVT
UA24 BSS
AS24 FUL
SC24 OTM
CC24 PPY
BW24 NKY
SH24 TTT
FF24 ART
FK24 RUS
SL24 SSH
FF24 GGT
*D24 UGY
PE24 VRT
AA24 BZZ
AS24 FWC
SC24 TUM
0C24 PSS
BY24 RUS
SH24 TTY
AF24 ART
FK24 UKR
SP24 SSS
UF24 GGT
*D24 UGZ
PS24 CHO
UA24 BZZ
AS24 GAY
SH24 ATZ
CC24 PSS
BY24 UKR
SH24 TTZ
UF24 ART
FL24 NGE
SP24 STC
AF24 GGY
*D24 UNK
PU24 SAY
AB24 STD
AS24 HLE
SH24 GED
CC24 PYY
CO24 ONA
SH24 TZZ
AF24 RTD
GA24 ASH
SP24 STK
FF24 GGY
*S24 MBO
PU24 SUX
BB24 STD
AS24 HOL
SH24 GER
CC24 PZZ
CO24 RNA
SK24 NKK
UF24 RTD
GA24 SED
SP24 ZES
UF24 GGY
*W24 NKR
RE24 ARD
UB24 STD
AS24 OLE
SH24 GGD
BL24 CKY
EU24 BAD
SK24 NKS
FF24 RTD
GA24 SSD
SP24 ZZY
UF24 GOT
*W24 NKS
RE24 TAD
OB24 STD
AW24 NKY
SH24 GGS
GA24 OUT
EU24 BOM
SK24 NKY
AF24 RTS
GB24 BAD
SP24 ZZZ
AF24 GTS
RR24 PE*
RE24 TRD
CC24 PDD
BA24 TAD
SH24 GGY
HA24 SSS
EU24 FWC
SK24 NKZ
UF24 RTS
GB24 BOM
ST24 ABB
FF24 GTS
GB24 DED
RR24 PED
CC24 PPD
GO24 BCK
SH24 GHM
HA24 SSU
KN24 FEX
SK24 NNK
FF24 RTS
LE24 ZZR
ST24 ABS
UF24 GTS
GB24 DWN
RR24 PER
0C24 PPS
GO24 HEL
SH24 GHR
ST24 PON
LE24 BOO
SL24 GGS
AF24 RTZ
MG24 RUS
ST24 BBB
AF24 GTT
GB24 FKT
RR24 PES
CC24 PPS
GO24 HLL
SH24 GNN
TR24 NNY
LE24 BOS
SL24 GGY
UF24 RTZ
MG24 UKR
ST24 BBR
FF24 GTT
GB24 GNG
RR24 PEU
0C24 PPX
GO24 PRC
SH24 GUU
TY24 NNY
LE24 BOZ
SL24 GGZ
FF24 RTZ
MO24 EST
ST24 BBS
UF24 GTT
GB24 GUN
ST24 BER
CC24 PPX
GO24 PRK
UP24 UKR
WA24 RAB
LE24 RRS
HH24 CST
AF24 GAT
MU24 DER
UK24 GED
AF24 GTZ
GB24 HTR
ST24 BRS
BC24 PPY
GO24 RUS
US24 WAR
WA24 RMS
LE24 RSS
RU24 CST
FF24 GAT
MU24 DRS
UR24 GED
FF24 GTZ
GB24 KLL
ST24 BRZ
UC24 PPY
GO24 SHT
WA24 RUS
WA24 RMY
LE24 ZAA
UA24 CST
UF24 GAT
MU24 ERR
US24 GED
UF24 GTZ
GB24 KLR
TE24 ROR
0C24 PPY
GO24 UKR
WA24 UKR
YA24 DYY
LE24 ZAR
UK24 CST
AF24 GGT
MU24 ERS
UU24 GED
AF24 GUT
GB24 KLST
O24 ERR
FF24 GUT
GO24 WAR
WE24 APE
UF24 GUT
LE24 ZAS
UR24 CST
HH24 ATE
MU24 ERU
YE24 GED
UH24 ATE
GB24 MOB
TO24 ERS
HH24 TED
GR24 OPE
WW24 NKZ
UH24 TED
LE24 ZAY
US24 CST
HH24 TER
MU24 ERZ
YS24 GED
UH24 TER
GB24 RUS
TO24 ERZ
HH24 TES
HO24 CST
YA24 DE
EUH24 TES
LE24 ZAZ
UU24 CST
HH24 TEU
NA24 TZE
AA24 GED
UH24 TEU
GB24 SHT
TO24 RAH
HH24 TEX
JY24 HAD
YA24 DYS
UH24 TEX
LE24 ZBO
YE24 CST
HH24 TEZ
NA24 TZY
AA24 BFK
UH24 TEZ